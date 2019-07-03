لقي مزارع مصرعه، إثر مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب زوجاتهما، ونقل لأحد مستشفيات جامعة المنصورة، وحرر المحضر اللازم، ويجري العرض على النيابة.

وأخطر اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، بوقوع مشاجرة بين شقيقين في قرية الدياسطي التابعة لمركز الحامول، فأمر بانتقال قوة من ضباط المباحث لمعرفة أسباب المشاجرة.

وانتقل الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، على رأس قوة ضمت عدداً من الضباط والأفراد ومعاونيه، إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث مشاجرة بين ذكي الدياسطي مصطفى، 38 عاماً، لقي مصرعه، وشقيقه "رزق"، 42 عاماً، بسبب معاتبة الجاني لشقيقه بعد ضربه "زوجته" على إثر "خناقة" نشبت بينها وبين زوجة المجني عليه وجميعهم يقيمون في منزل واحد.

المتهم:"مكنتش قاصد أقتل أخويا وضربته بخشبة في الخناقة"

ودلت التحريات التي أجراها رئيس المباحث ومعاونيه، أن الجاني عاتب شقيقه بسبب خناقته مع زوجته، وتطور الأمر الى خناقة كبيرة استُخدمت فيها العصا والشوم والخشب، ما أدى لضرب الجاني شقيقه بـ"خشبة"، على رأسه فسقط وسط بركة من الدماء ونقله الأهالي إلى مستشفى الحامول المركزي الذي حوله إلى طوارئ المنصورة بسبب خطورة حالته، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الجاني وزوجته "منى.م.ع"، وحرر محضر حمل رقم 12160 جنح مركز الحامول، وبالعرض على النيابة استمعت لأقوال المجني عليهما.

وخلال الإدلاء بأقوالهما أمام رئيس المباحث، أكد المتهم الأول، أن خلافاً نشب بين زوجته وزوجه شقيقه بسبب "دوار المواشي"، المشترك بينهما، وتطور الأمر لإبلاغ زوجة شقيقه له فتعدى عليها بالضرب، وكان خارج المنزل وعندما عاد ذهب لمعاتبة شقيقه فتطور الأمر لمشاجرة بالأيدي ثم بالعصا والخشب، قائلا: "لم أقصد قتله أو ضربه، ونقلناه للمستشفى في حالة خطيرة وتوفي متأثراً بإصابته"، وبعرضه على النيابة وزوجته قررت حبسهما 4 أيام على ذمة القضية والتصريح بدفن الجثمان فور وصوله من المستشفى.