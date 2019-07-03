وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات في السداد للإعفاء بنسب من غرامات التأخير المستحقة على أراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن"، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان الذي سينشر بالصحف، شريطة التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص.

مهلة 3 أشهر وإعفاء بنسب التأخير

وتستعرض "الوطن" شروط من تسري عليهم التيسيرات على النحو التالي:

- من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى تم إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان.

- يكون المقيم بالوحدات السكنية هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى له بذات المدينة.

- بالنسبة للوحدات السكنية وقطع الأراضي السكنية والملغى تخصيصها لعدم سداد المستحقات فقط، والصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يجرى إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة.

- أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة سارية وقت التنفيذ، وتحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة.

- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.

- يستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وسددت إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي أو الوحدات التي جرى سحبها وإعادة تخصيصها للغير.