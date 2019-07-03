عاجل| الأمم المتحدة تصف قصف مركز مهاجرين في ليبيا بجريمة حرب

أعلنت الأمم المتحدة أنّ قصف مركز مهاجرين في ليبيا جريمة حرب، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت مقتل 44 شخصا وإصابة 130 آخرين بقصف مركز المهاجرين في تاجوراء الليبية.