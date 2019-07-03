وزير الدفاع الأردني يشيد بجهود مصر: لها دور ريادي في المنطقة

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عمر أحمد الرزاز، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وعقد الجانبان حسبما أفاد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، لقاء تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، كذلك سبل تنمية علاقات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا من مصر والأردن.

وأعرب القائد العام عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية بجهود مصر في تحقيق قفزات تنموية شاملة في مختلف المجالات وعودة دورها الريادي في المنطقة، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب. وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.