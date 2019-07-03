قال ماجد فرج المؤرخ والمتحدث الرسمي باسم أسرة الملك فؤاد، إن الأسرة العلوية أنشأت مصر الحديثة أقامت العديد من المشروعات الكبرى، فهم ممثلي الحداثة، متابعا: "استلموا مصر وهي في عصور مظلمة تماما".

وأضاف أن الأسرة العلوية خلقت مصر من جديد بالمدارس والمستشفيات والجامعات، فمحمد علي بنى مصر الحديثة، وجاء بعده 10 ملوك، منهم من أجاد ومن أخطأ ولكنهم جعلوا مصر في مستوى أوروبا، و كانت الأميرة فوزية نقطة التقاء بين السنة والشيعة، فكان زواجها من إمبراطور إيران حدث مهم استمر لتسع سنوات.

وقال إن معرض الأميرة فوزية الذي أقامته الجامعة الأمريكية، قادته فتاة عمرها 16 عاما، وهي جنا أمين، متابعا: "ده أمر أسعدني وطمني على الأجيال الجاية".