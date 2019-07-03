انتحر تاجر حديد وخردة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، بالقفز من شرفة شقته بالطابق السادس، إثر مروره بضائقة مالية.

تلقت أجهزة الأمن، بلاغا من أهالي الشارع الجديد خلف مستشفى الصدر بدمنهور، بوفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد المنازل.

وتبين وفاة "م ،ع"، 55 سنة، تاجر ومقيم بكفر الشيخ، وله محل إقامة آخر بموقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور، وحُرر محضر بالواقعة.

وبسؤال نجل المجني عليه، طالب بكلية الحقوق، قرر مرور والده بضائقة مالية أثرت على تجارته، وأصابته بحالة نفسية سيئة.