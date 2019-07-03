أعلنت مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، الانتهاء الفعلي من زيارة طلاب 350 مدرسة على مدار الشهور الماضية من مختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة بالكامل، وجميعهم قدموا تبرعات مادية ومعنوية خلال زياراتهم المختلفة للمستشفى التي كانت تصل بصورة يومية لدعم المرحلة الثالثة وعلاج المرضى من محافظات الصعيد المختلفة بالمجان تمامًا.

واستقبلت المستشفى 9800 مريض حتى الآن، وجاءت زيارات طلاب 350 مدرسة في إطار مبادرة مستشفي شفاء الأورمان بالأقصر لتوعية طلاب المدارس عن مرض السرطان، بالتعاون مع عبداللطيف أحمد عمران وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام عبدالستار مدير عام الخدمات والانشطة الطلابية، وذلك بطرق تثقيف تتاسب مختلف الأعمار من خلال عرض لهم فيلم كرتوني يوضح مخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر والعوامل المؤثرة، وتوزيع عليهم إرشادات، لبناء وترسيخ المنظومة الصحية لطلاب المدارس، وبناء نظام صحي يحتذى به لصحة طلاب قادر أن يبني المستقبل.

وتشمل مرحلة الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتأخرة إلى سن المراهقة وحتى مرحلة الدخول للجامعات، أي أن هذه الشريحة السكانية تبدأ من رياض الأطفال، وتستمر حتى دخول الجامعة، وبالتالي فإن هذا الكم الهائل من السكان "الطلبة" يحتاج لسياسات حكيمة وكافية في مجال الخدمات الصحية وهذا ما تقوم به مبادرة شفاء الأورمان.