والي: انتظام عمليات صرف معاشات يوليو في يومها الثالث على التوالي

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو مع الزيادات المقررة لليوم الثالث على التوالي.

واطمأنت "والي" على سير عملية الصرف بيسر ودون شكوى، بالإضافة إلى متابعتها اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لعمليات الصرف بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية شهر يوليو الجاري، حتى عصر اليوم الأربعاء مليون و257 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية قدرها مليار و745 مليون جنيه، حيث بلغ عدد عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 719 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية قدرها 793 مليون جنيه.

كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها 538 ألف حالة، بقيمة إجمالية 952 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة، بينما يبدأ الصرف للمعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات القصوى استعداداً لبدء صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصي 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.