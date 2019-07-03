الصناعة: شركات عالمية تبحث إنتاج سيارات كهربائية فى مصر

أبدت شركات عالمية رغبتها فى إنتاج سيارات كهربائية فى مصر، وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الوزير بحث، أمس، مع وفد شركة «دونج فينج» الصينية لصناعة السيارات، برئاسة لى زينجرونج، نائب مدير الشركة، تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات الكهربائية والتصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها مصر.

وأكدت الوزارة أن الشركة الصينية تدرس جدياً إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر واستخدامها لأغراض النقل فى الجهات الحكومية وسيارات التاكسى، مع إمكانية تصدير هذه السيارات للأسواق الأوروبية، بعد زيادة نسبة المكون المحلى، مشيراً إلى أن العديد من كبريات شركات السيارات العالمية أبدت رغبتها فى إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.

وأشارت إلى أن أهم المميزات التى ستقدمها الشركة فى السيارة الكهربائية التى ستُطرح بالسوق المصرية إمكانية شحن بطارية السيارة من خلال وصلات ومخارج كهربائية مجهزة وسهلة الاستعمال ويمكن توصيلها فى المنازل وأماكن توقف السيارات، دون الحاجة للتوجه لمحطات شحن السيارات.

وأوضحت أن الوزير أكد أهمية أن يكون سعر السيارة مناسباً للمستهلك المصرى حتى يسهل تسويقها، وأضافت أن الشركة يمكنها عقد شراكة مع أحد خطوط الإنتاج التابعة للدولة، حيث سيجرى ترتيب زيارة لوفد الشركة لعدد من خطوط الإنتاج العاملة فى مجال صناعة السيارات فى مصر، بما فى ذلك شركة النصر للسيارات والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أكد لى زينجرونج، نائب مدير شركة دونج فينج الصينية، حرص الشركة على دخول السوق المصرية باعتبارها سوقاً محورية فى الشرق الأوسط.