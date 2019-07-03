قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تقرر زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية بطنطا، لاستقبال حالات جديدة من المستشفيات الأخرى التي لم تنه بعد قوائم الانتظار.

جاء ذلك في أعقاب اجتماعه بالدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المختلفة، اليوم.

وأكد "غنيم" حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار، لرفع الأعباء عن كاهل المرضى الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 2566 حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية بالمستشفيات المختلفة خلال المرحلة الأولي، و1700 حالة خلال المرحلة الثانية، وشملت عمليات القلب المفتوح للكبار والأطفال، وقسطرة القلب ‏للكبار والأطفال، وتغيير المفاصل وزراعة ‏القوقعة وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات ترقيع القرنية والشبكية والمياه البيضاء.