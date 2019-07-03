حددت وزارة المالية، اليوم، القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك الحافز الشهرى للموظفين والعاملين بالدولة، وشرحت الوزارة، فى بيان اليوم، كيفية احتساب العلاوة، المستحقة فى أول يوليو الجارى، لتكون بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، على أن تكون هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو.

٧٥ جنيهاً شهرياً الحد الأدنى للعلاوة.. و١٥٠ جنيهاًحافزاً للموظفين.. وانتظام صرف المعاشات لليوم الثانى

وأضافت الوزارة أنه سيتم منح العاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو، علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسى، أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو الماضى، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى، بحيث تُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو هى الأخرى، لافتة إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها ١٥٠ جنيهاً اعتباراً من أول يوليو.

وقالت الوزارة إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين منهم عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش. وبالتزامن مع ذلك، بدأت وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يوليو الجارى والمحوَّل صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد بزيادة 15% اعتباراً من اليوم، بدلاً من غد «الجمعة»، أما بالنسبة للمعاشات المحوَّلة للبنوك فسيتم صرفها اعتباراً من الأربعاء 10 يوليو، تنفيذاً لتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو، بهدف تحسين أحوال المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.