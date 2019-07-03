سكينة فؤاد عن ثورة 30 يونيو: إرادة شعب وستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، إن 3 يوليو 2013 سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث كان هناك ترقب جماهيري من الشعب المصري لإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها لأول مرة ترى ترجمة لمعنى أدبي "بحر من البشر"، وكانت شوارع وميادين مصر مليئة بالثوار من الشعب المصري، وثورة 30 يونيو بمثابة العتق لمصر مما كان يهددها وينتظرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه كان وجوه الشعب المصري الترقب أثناء الثورة لأن قائد الجيش المصري الوطني وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أكثر من مهلة لجماعة الإخوان الإرهابية وأجلها من أجل طرح الجماعة نفسها للشعب المصري من جديد ولكنهم كانوا يرفضون هذه المهلة.

وأشارت إلى أن الشعب المصري أدرك أن هناك استحالة في استمرار الجماعة الإرهابية يومًا واحدًا في حكم مصر من جديد بعد ثورة 30 يونيو، وأنفاسهم كادت تتوقف، وكأن الجميع كان ينتظر أن يحدث معجزة تُحقق إراداتهم، ولولا تحرك الشعب المصري ما كان يمكن أن يتحقق هذا الانتصار وأن يتم هزيمه الشرعية المدعاه.

وأوضحت أن إرادة الشعب المصري انتصرت، وخرج الملايين في الشوارع، وتحدثت الصحف العالمية بأن الحشود التي نزلت في الشوارع يوم 30 يونيو غير مسبوقة في كل تاريخ الثورات البشرية.