قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن الشباب الجزائري هو المحول لعجلة التاريخ نحو الغاية التي يريدها.

وأضاف خلال كلمته التي بثتها "سكاي نيوز" عرية، أن الشعب أخذ على عاتقه بناء عهد قائم على العدالة، مشيرا إلى أن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد.

وتابع أن الدولة مصممة على تنفيذ مسار التطهير بلا هوادة وفق القوانين، مؤكدا على أن الشعب أظهر نضجا ووعيا كبيرين عبر تصرفه الحضاري.

وأعرب الرئيس الجزائري عن احترام الحريات المكرسة في الدستور التي تمارس وفق القوانين، مشيرا إلى أنه يجب أن نعمل معا لإيجاد الحلول التي تسمح بتجاوز هذه المرحلة.

وأكد على أن الانتخابات تبقى الحل الواقعي والديمقراطي، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب وحده سيمتلك السلطة لتلبية متطلبات المرحلة، ونتمى أن تحظى الانتخابات بقبول كافة مكونات المجتمع.

وأشار إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر، وأنها تجنب البلاد الفراغ الدستوري، "علينا العمل لمراقبة كافة مراحل إجراء الانتخابات، التي ستحظى بعناية خاصة خلال الحوار".

ودعا الجميع للتعبئة من أجل إنجاح الانتخابات، كما دعا كل شرائح المجتمع للانخراط بالحوار الذي تعتزم الدولة إطلاقه، مؤكدا على أن الحوار أكثر من ضروري كونه طريق التوصل للصيغ التوافقية ويعتبر أمرا مستعجلا لمواجهة التقلبات الاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الحوار ستقوده شخصيات وطنية مستقلة.

وأكد على أن المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم الحياد، وستكتفي بوضع الوسائل تحت تصرف فريق الحوار، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الحوار شاملا وقادته أحرار بدعوة من يرونه مناسبا للمشاركة، وأن هدف الحوار الأوحد هو تنظيم الانتخابات.

وتابع أن الهيئة المنظمة للانتخابات ومراقبتها ستكون في صلب الحوار، وأن هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها سيكون لها ممثلين على كافة مساحة الوطن، مؤكدا على أن الدولة ستؤمن المستلزمات المالية واللوجستية لانطلاق الحوار بأسرع وقت.