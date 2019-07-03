أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، بدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، حيث ذكر أن مصر هي الدولة التي حولت القضية الفلسطينية من قضية لاجئين لقضية دولة، ورغم ذلك أصبحت قضية فلسطين للأسف الشديد بوابة تُستخدم للنيل من دور مصر الإقليمي.

وأضاف هريدي، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة " أون إي"، أن هناك عواصم عربية، رفض ذكر اسمها، قامت بتشكيل جماعات فلسطينية من خارج منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون ورقة لمناورة مصر بها ومنافستها على الزعامة العربية، رغم نجاح مصر في اعتبار منظمة التحرير الفلسطيني، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أن القاهرة دائمًا ما تُركز على البعد الوطني للشعب الفلسطيني، وترتب على ذلك إعداد لجنة دائمة في الأمم المتحدة، تحت مسمى الحقوق الفلسطينية الغير قابلة للتصرف.

وأوضح هريدي، أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصر، لكن بعض الدول العربية استخدمت هذه القضية لمنافسة مصر على الزعامة العربية، مشيرًا في الوقت ذاته أن بعض القوى السياسية تستخدم القضية الفلسطينية، كحصان طروادة للتغلغل للشعب المصري وعندما وصلت هذه القوى للسلطة، لم تغير شيئا من اتفاقية كامب ديفيد التي قاموا باغتيال السادات على إثرها.