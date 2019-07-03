أعرب الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للأثار، عن استيائه الشديد من المزاد الذى أقيم اليوم الأربعاء في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، موضحًا أن بيع الآثار المصرية بمزاد لندن يتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "الحياة".

وأضاف "وزيري"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولكن أشعر بالأسف والخجل لعدم استجابة السلطات البريطانية لطلب وقف بيع الآثار المصرية، رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية للحكومة المصرية، مؤكدًا أن وزارة الآثار تشعر بالأسف لأن صالة المزاد ستستأنف بيع بعض القطع الأثرية غدًا.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للأثار، أن مصر اتخذت كافة الإجراءات القانونية والنائب العام أيضًا ولم نتأخر لحظة عن تقديم كافة الطلبات لوقف هذا المزاد، لكن لا يوجد مساعدة من السلطات البريطانية، وضربوا بطلبنا عرض الحائط، مضيفًا: "سنلاحق المشاركين فى المزاد قضائيًا، ولن نيأس من اتخاذ الإجراءات لمتابعة وملاحقة كل هؤلاء الذين تصرفوا في الآثار المصرية".