تفاصيل رحلة عمرو دياب ودينا الشربيني إلى إسبانيا

كشف مصدر لـ"الوطن" تفاصيل جديدة بشأن صورة الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني بمدينة ماربيلا الإسبانية، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حفل زفاف سعودي

وقال المصدر، إن "دياب" كان مرتبطًا بإحياء حفل زفاف سعودي في إسبانيا، حيث رافقته الفنانة دينا الشربيني في الرحلة، مضيفًا أن المطرب الكبير أحيا الفقرة الأولى من الحفل، وحضر الفقرة الثانية التي أحيتها الفنانة الاستعراضية دينا، وكان متفاعلاً معها هو ودينا الشربيني.

وأوضح المصدر أن "الشربيني" فوجئت بشاب صغير متفاعل مع رقصات دينا، فسألته عن اسمه لتفاجيء بأنه "علي" نجل الراقصة دينا، حيث تبادلت معه أطراف الحديث في وجود الهضبة.

وكانت صورة الهضبة دينا الشربيني الأنظار بعد نشرهما عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليها: "الآن من ماربيلا". وتفاعل حينها عدد من الفنانين مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمالهم سويا.