رئيس جامعة بني سويف: 200 عملية قسطرة قلب خلال يونيو فقط

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي، يمتلك جهازين حديثي الإنتاج لقسطرة القلب، ويعملان بكفائة عالية، كذلك تتوفر المستهلكات الطبية المستخدمة في عمليات القسطرة.

وتسبب تعطل جهاز قسطرة القلب في مستشفى بني سويف التخصصي، في حالة من القلق لدى الأهالي، خاصة عقب تداول أنباء عن توقف العمل بجهاز المستشفى الجامعي أيضًا لنقص الدعامات، وهو ما نفاه رئيس جامعة بني سويف، في تصريح خاص لـ"الوطن"، قائلا: "بلغ إجمالي عدد المرضى الذين خضعوا للقسطرة القلبية خلال شهر يونيو الماضي قرابة 200 حالة ما بين نفقة دولة وتأمين صحي وجرى تركيب الدعامات لهم، منهم 30 حالة جلطة حادة".

وأشار إلى زيادة المستشفى الجامعي، من توريد المستهلكات الخاصة بالقسطرة القلبية والدعامات، بعد تعطل جهاز المستشفى التخصصي لاستقبال المرضى من أبناء بني سويف أو المحافظات المجاورة والذي كان مقررًا لهم إجراء تلك العمليات في المستشفى.