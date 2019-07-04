عرض برنامج "الراي عشر إلا عشر" المذاع عبر قناة "الراي" فيديو نادر لتكريم أبناء شهداء حرب أكتوبر من الكويتيين الذين شاركوا في الحرب مع القوات المصرية ضد العدو الصهيوني.

ويظهر في الفيديو الذي جرى تصويره بتقنية "الأبيض والأسود" مذيعة الحفل الإعلامية الكويتية "ماما أنيسة" وهي تنادي على أبناء الشهيد محمد سعد مناور "أبي سعد وأبي خليل وأبي شيخة" وصعدوا على المسرح لتكريمهم.

وعلق الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم على الفيديو، قائلًا: "الكويت شاركت مع مصر في الحرب ولنا شهداء من الكويت توفوا على الخطوط الأمامية ضد العدو الصهيوني والشهيد دافع عن الأمة الإسلامية ورفع راية الوطن وسيظل في قلبنا".

وشاركت تسع دول عربية بتقديم الدعم العسكري على الجبهتين المصرية والسورية، وتمثلت مشاركة الكويت في تواجد كتيبة مشاة قبل اندلاع الحرب وبعد قيام الحرب أرسلت الكويت 5 طائرات هوكر هنتر.