مشكلة واتس آب ومحمد عواد.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

مشكلة الواتساب

يواجه فيس بوك مشكلات فنية عبر مجموعة تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشهيرة، بما في ذلك فيس بوك وواتس آب وماسنجر وإنستجرام.

واشتكى المستخدمون، حسبما تلقى موقع Down Detector المتخصص في رصد حالات المواقع الاجتماعية، من عدم القدرة على تحميل الصور ونشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يواجه المستخدمون حول العالم صعوبة في الوصول إلى تطبيق إنستجرام وكذلك مشكلة شبيهة في فيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررا في أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.

للمرة الثالثة في 2019.. عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وإنستجرام وواتساب

توقف موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن العمل، حيث اشتكى منه نحو 39% من المستخدمين.

واشتكى المستخدمون، حسبما تلقى موقع Down Detector من عدم القدرة على تحميل الصور، وهناك أيضا بالتوازي أنباء عن شكاوى بشأن عمل تطبيق واتساب، ولكن قابلها تأكيدات باستمرار عمله دون عطل عند بعض المستخدمين.

عطل مفاجئ في فيس بوك

محمد عواد

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وعلم "الوطن سبورت" انه تم الاتفاق بين الأبيض و"عواد" على أن يحصل على راتب سنوي 13 مليون جنيه ضمن أصحاب الفئة الأولى في الفريق.

مصادر: "عواد" يوقع للزمالك مقابل 13 مليون جنيه سنويا

قرر رئيس نادي الزمالك عقد جلسة، خلال الساعات المقبلة، ومعه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي والقائم بأعمال أمين الصندوق، مع مسؤولي النادي الإسماعيلي، من أجل التوصل لاتفاق بشأن ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن "عواد" رحب بالفعل باللعب للزمالك لمدة خمسة مواسم، ووقع على عقود تفيد بذلك، إلا أنه اشترط على رئيس الزمالك إنهاء التفاوض مع إدارة الدراويش.

بالتفاصيل.. آخر مفاوضات الزمالك لضم عواد

يتواجد محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، مساء اليوم، في منزل رئيس نادي الزمالك من أجل التوقيع على عقود الانتقال للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" أن الحارس سوف يوقع على عقود انتقاله للأبيض ويتم تصويره بتيشرت الزمالك، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع الإسماعيلي على المقابل المالي.

يذكر أن الزمالك لديه أزمة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمود جنش في مران المنتخب الوطني بقطع في وتر أكيلس، وخضوعه لجراحة في ألمانيا وغيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

خاص محمد عواد في منزل رئيس الزمالك للتوقيع للأبيض

جامعة الزقازيق

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