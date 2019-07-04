ألقت الصحف الصينية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، اليوم، باللوم على تدخل الحكومات الغربية في الاضطرابات التي شهدتها هونج كونج، وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصين والمملكة المتحدة، بسبب الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي، في مقال افتتاحي: "لا تتوقف الإيديولوجيات في الحكومات الغربية أبدًا عن جهودها الرامية إلى هندسة الاضطرابات ضد الحكومات التي لا تروق لهم، على الرغم من أن أفعالهم تسببت في البؤس والفوضى في بلد تلو الآخر في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا". وأضافت: "الآن يحاولون الخدعة نفسها في الصين"، وفقا لـ"رويترز".

وكان المئات من المحتجين حاصروا اقتحموا البرلمان الصيني في هونج كونج يوم الاثنين بعد مظاهرة، وجاء ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم تعليقه، ويقول المعارضون إنه سيقوض حكم هونج كونج الذي يعتز به كثيرون ويمنح بكين سلطات لمقاضاة الناشطين في محاكم البر الرئيسي، التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي.