أعلن الإعلامي جعفر عبدالكريم، توقف برنامج "شباب توك" عبر فضائية "دوتشيه فيلا" بعدما استمر على شاشة القناة لمدة 8 سنوات.

واقتحم برنامج "شباب توك" العديد من المواضيع الشائكة في الوطن العربي، مثل الشذوذ والتحرش الجنسي والإلحاد وغيرها من المواضيع، بحسب مقدم البرنامج.

وأعلنت صفحة البرنامج عبر "فيس بوك" أن فيديوهات البرنامج حققت مليار مشاهدة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خلال 8 سنوات.

واحتفلت أسرة البرنامج بالحلقة الأخيرة وعرضت لقطات من الحلقات السابقة التي أثارت الجدل في البرنامج منذ 7 سنوات حتى الحلقة الأخيرة.

وأعلن "عبدالكريم" عبر بث مباشر، على صفحة البرنامج أنه ينوي تقديم برنامج جديد بالتعاون مع فريق عمل البرنامج، بعد التشاور مع جمهور البرنامج، مشيرًا إلى تلقيه اقتراحات من جمهوره عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي.