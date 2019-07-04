نشرت الفنانة التونسية لطيفة، سلسلة من التغريدات على حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" بسبب ما سمته منعها من الغناء في بلدها.

وقالت لطيفة: "جمهورى الغالى في بلادي تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى اولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى، ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها".

وأضافت: "اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس اولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج منا وجر بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى لماذا وما السبب لا اعرف".

وتابعت: "كذلك كان هنالك اتفاق بيتى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8 ابلغنى اليوم ان الحفل الغي أيضا".

واستطردت: "اتمنى اجابه رسميه من السيد وزير الثقافه محمد زين العابدين على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها " مختتمة منشورها باعتذرها لجمهورها "واعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهوريه التونسيه. احبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير" متسائلة: "من له مصلحه فى تغييبى عن جمهورى فى تونس".

ونشرت لطيفة أيضًا صورة من البريد الإلكتروني الذي وصل إليها متضمنًا تذاكر السفر الخاصة بها وبفريقها وعلقت: "وحتى تعرفوا التفاصيل ننشرلكم التذاكر إلى وصلتنا".