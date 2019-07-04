أطلق المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج تأهيل وتطوير العاملين بالمكاتب الفنية بالوزارات؛ يستهدف 8 متدربين.

وأشارت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد العاملين بالمكاتب الفنية بالوزارات بالمهارات الإدارية الأساسية؛ بما يساعدهم علي أداء العمل بكفاءة أعلى.

وأوضحت أن الوزارات المصرية رشحت عددا من موظفي المكاتب الفنية بها وذلك بعد مخاطبتهم ليصبح العدد الكلي للمتدربين 80 متدربًا.

وأضافت أن البرنامج يأتي في إطار خطة تدريبية تمت صياغتها لتنفيذها على مستوى الجهاز الإداري بمستوياته الوظيفية المختلفة، وتهدف تلك الخطة إلى تنمية مهارات العاملين وتعزيز كفاءاتهم بتوفير عدد من البرامج التخصصية والتي تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.

ولفتت إلى بروتوكول التعاون الذي وقعه المعهد مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للبدء في تنفيذ البرنامج، موضحة أن البروتوكول يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المعهد القومي للإدارة والجامعة الأمريكية لتقديم مجموعة من التدريبات في إطار خطة بناء وتنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وتابعت أن اتجاه الدولة حالياً يسير نحو بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءاتهم تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور تشمل: "مهارات الحاسب الآلي، تنظيم الاجتماعات بفاعلية، إدارة اللقاءات والمؤتمرات، فضلاً عن إدارة الوقت والضغوط، مهارات الاتصال الفعال إلى جانب الإدارة الفعالة ومهارات التخطيط والكتابة الاحترافية".