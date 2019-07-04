تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم الخميس 4 يوليو الحالي في مجموعة مختلفة من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 18.68 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.70 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

يسجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.