يفتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددا من المدارس بمركز ومدينة كفر الشيخ، بتكلفة تتخطى 15 مليون جنيه، لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس ضمن إنشاء أكثر من 12 مدرسة جديدة، وإحلال وتجديد 4 مدارس كإحلال كلي، وعمل إحلال جزئي لـ13 مدرسة، وتوسع لـ6 مدارس أخرى، بإجمالي 417 فصلا دراسيا وبتكلفة نحو 177 مليونا و662 ألف جنيه.

ويفتتح محافظ كفرالشيخ مدرسة العونة للتعليم الأساسي، وتضم 11 فصلا دراسيا بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما يفتتح مدرسة الملاحة للتعليم الأساسي، وتضم 11 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما يفتتح توسعة مدرسة أبوعمر للتعليم الأساسي، التي تضم 4 فصول جديدة بتكلفة مليونين و600 ألف جنيه.

وقال طه إنّ إنشاء المدارس تركز في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا وذات الكثافات العالية لضمان جودة التعليم.