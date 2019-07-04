أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 22 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، في بيان له اليوم، أن مواني الهيئة شهدت تداول 351 شاحنة بضائع و259 سيارة، فيما شملت حركة الواردات 175 شاحنة و149سيارة فيما شملت حركة الصادرات 176 شاحنة بضائع و65 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج"، مشيرا إلى أن الميناء شهد أمس وصول وسفر السفينتين "آيلة" و"بريدج" وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي: "أمانة، الحرية، Valeria"، بينما تغادر السفينة "بوسيدون إكسبريس"، واستقبل الميناء أمس السفينتين "بوسيدون إكسبريس" و"عزيز إكسبريس" كما غادرت السفينتان "أمانة" وطكالحرية".