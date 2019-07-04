الأمن العام يضبط قاتلي مزارع في أسوان

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسوان، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل مزارع في أسوان.

كان مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان تلقى بلاغا من "مزارعين - مقيمان بدائرة المركز" بالعثور على جثة شقيقهما "مزارع - مقيم بدائرة المركز"، وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأسوان توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين استدرجا المجني عليه إلى محل العثور على جثته نظرا لوجود خلافات بينهم، وتعديا عليه بالضرب فأوديا بحياته.

وبتقنين الإجراءات ضبطا المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.