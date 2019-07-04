ما تيجي نخرج| حفل بلقيس في درب 1718 وعرض كارمن على مسرح الهناجر

"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل بلقيس في درب 1718، 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

ستاند آب كوميدي لمسة ولعبة، 7:30 مساءً، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة 50 جنيها.

مسرحية كلها غلط "جريما في المعادي"، على مسرح نجيب الريحاني، وأسعار التذاكر 50، 100 جنيه.

عرض كارمن، على مسرح الهناجر، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

حفل فرقة بهية، في رووم آرت سبيس، 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل كلاسيك بيانو ريستال، في دار الأوبرا، 8 مساءً.