افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، توسعة مدرسة أبو عمر للتعليم الأساسي، تضم 4 فصول جديدة بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

فيما انفعل على مدير المدرسة بسبب عدم توفير أسطوانة غاز داخل معمل العلوم بصفة مستمرة لتدريب التلاميذ، قائلا: "الكلام ده كلام فاضي لازم توفروا أنبوبة بشكل دايم وإلا المعمل ملوش لازمة، اعملوا طلب مشتريات فورا".

ويفتتح المحافظ عددا من المدارس بمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بتكلفة تتخطى الـ15مليون جنيه، لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس ضمن إنشاء أكثر من 12 مدرسة جديدة، وإحلال وتجديد 4 مدارس كإحلال كلي، وعمل إحلال جزئي لـ13 مدرسة، وتوسع لـ6 مدارس أخرى، بإجمالي 417 فصلاً دراسياً وبتكلفة نحو 177 مليوناً و662 ألف جنيه.

كما يفتتح المحافظ مدرسة العونة للتعليم أساسي وهي إنشاء جديد تضم 11 فصلا دراسيا بتكلفة 7 ملايين جنيه، كما يفتتح مدرسة الملاحه للتعليم الأساسي، وهي إنشاء جديد تضم 11 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، وقال المحافظ، إن إنشاء المدارس تركز في المناطق المحرومة والأكثر احتياجاً وذات الكثافات العالية لضمان جودة التعليم.