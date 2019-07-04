أعربت إيران عن إمكانية تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا رفعت العقوبات.

وقالت إيران، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إنه يمكنها التفاوض مع أمريكا إذا رفعت العقوبات ووافقت السلطات على ذلك.

وذكرت إيران في وقت سابق أنّها مصممة على تخفيض إضافي لالتزاماتها في الاتفاق النووي، بدءا من الأحد المقبل 7 يوليو.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أنّ بلاده ستبدأ زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب وتخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 3.67%، اعتبارا من السابع من يوليو الحالي، وقد تعيد تأهيل مفاعل "أراك" النووي ليكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر إيران من إطلاق تهديدات، وذلك بعد إعلان طهران زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، قائلا إنّ "إيران أطلقت للتو تحذيرا جديدا. ويقول روحاني إنّهم سيخصبون اليورانيوم بأي كمية يريدونها في حال لم تكن هناك صفقة نووية جديدة.. عليك أنّ تكوني حذرة مع التهديدات يا إيران، وهي قد تعود لعضك كما لم يُعض أحد من قبل!".

وكانت إيران أعلنت في مايو الماضي، أنّها ستتخلى عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي "إنّ لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها"، وذلك بعد عام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام 2015.