أعلنت مؤسسة "اسمعونا" التنموية عن انتهاء زيارة الدكتور محمد وسام خليل استشاري جراحة مناظير الصدر بمستشفى أبردين بالمملكة المتحدة، والتي استمرت لمدة أسبوع بمستشفى جامعة سوهاج، ضمن مبادرة "وقتك لبلدك".

وقالت الدكتورة رنا زيدان أمين عام المؤسسة ومدير مبادرة "وقتك لبلدك"، إن زيارة الخبير العالمي تضمنت في اليوم الأول مناظرة 25 حالة مرضية من محافظات: سوهاج وقنا والبحر الأحمر بمستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع تم إجراء أكثر من 10 عمليات مناظير صدر للمرضى غير القادرين مجاناً، بقسم جراحة الصدر والمناظير.

وأكدت "زيدان" رؤية المؤسسة في نقل الخبرات العلمية من الخبراء الذين يتم استقدامهم من الخارج ضمن مبادرة "وقتك لبلدك"، إلى شباب الأطباء في كافة التخصصات، كما أنه تم عقد ورشة عمل للأطباء في تخصص مناظير الصدر، ومناقشة تشخيص الحالات المرضية مع شباب الأطباء خلال المناظرات.

وتعد تلك الزيارة هي الـ41 ضمن المبادرة، والتي تهدف لدعوة كل العلماء المصريين في الخارج لزيارة مصر واستقطاع جزء من وقتهم لصالح أهالي بلدهم، ويتم إجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية للحالات غير القادرة مجاناً وفقا للبروتوكول الموقع مع المجلس الأعلى للجامعات.