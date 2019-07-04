جانب من استقبال إيناس عبد الدايم في لبنان

استقبل السفير نزيه النجاري سفير مصر بلبنان، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والوفد المرافق لها، لدى وصولهم لمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وأعرب النجاري، عن سعادته باستعادة مصر ممثلة في وزارة الثقافة لفرع الهيئة المصرية العامة للكتاب بشارع الصيداني في منطقة الحمراء برأس بيروت بعد توقف دام 8 سنوات.

عبدالدايم تشيد بالجهود الدبلوماسية لسفارة مصر بلبنان

ويعاد افتتاح فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في السادسة مساء غد، بعد تطويره وإعادة تأهيله.

وأكد النجاري، أن مصر استعادت أحد شريان الفكر والثقافة المهمة في قلب بيروت التي تعد مركزا لوجيستيا لصناعة الكتاب والثقافة، وذلك في حضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، التي نفذت أعمال التطوير وعددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية بلبنان.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالجهود الدبلوماسية لسفارة مصر بلبنان والسفير نزية النجاري والتواصل الدائم والفعال مع وزارة الثقافة.

ومن المنتظر أن تعقد وزير الثقافة عدة لقاءات خلال الزيارة مع مجموعة من المسئولين الثقافيين والناشرين العرب ورئيس جامعة بيروت لتفعيل عدد من المشروعات الثقافية التي تخدم الجانبين.

يذكر أن فرع الهيئة المصرية العامة للكتاب في بيروت تأسس عام 1967، وكانت لبنان منطقة لوجيستية مهمة للثقافة والفنون وبعد اندلاع الحرب عام 1975 تم تدميره وانتقل إلى مقر جديد يضم دورين ومخزن للكتب.