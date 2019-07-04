قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة 30 طبيبا وفنيا وممرضا بمستشفى الحسينية المركزي، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، دون تقديم إذن أو عذر قانوني.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة، تفقدت مستشفى الحسينية المركزي، وتبين عدم تواجد 30 طبيبا وفنيا وممرضا بالمستشفى أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.