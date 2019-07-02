استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفل أحمد إبراهيم دسوقي محمد الطالب بالصف الأول الإعدادي والطفلة مريم إبراهيم دسوقي الطالبة بالصف الأول الابتدائي، من المكفوفين الحافظين للقرأن الكريم كاملاً، من أبناء قرية الجُديدة التابعة لمركز منيا القمح وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وكرم المحافظ الطفلين بمنحهما درع المحافظة ومكافأة مالية، بالإضافة إلى توفير كتب على طريقة برايل لتعليم المكفوفين استجابة لهما.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهما وبأسرتهما لتمكنهما من حفظ القرآن الكريم كاملاً واتقانه في سن مبكرة، مشيراً إلى أنهما يمثلان نموذجاً مشرفاً يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح والتميز العلمي.

وأعرب إبراهيم دسوقي محمد والد الطفلين، خلال تكريم المحافظ لهم عن سعادته بلقاء المحافظ واهتمامه بحالة الطفلين ودعمه لهما وتوجيه المسؤولين المختصين بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يتناسب مع حالتهما لإتمام المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر.

يذكر أن برنامح مساء DMC عرض مشكلة الطفلين الحافظين للقرآن الكريم كاملا من أبناء قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح، ومطالبة والدهم المسؤولين بتقديم أوجه الرعاية لهما وتوفير كتب تعليمية على طريقة برايل لتعليم المكفوفين، وعلى الفور وجه محافظ الشرقية الشيخ محمد السروي شيخ المنطقة الأزهرية بسرعة تلبية احتياجتهم وتوفير الكتب المطلوبة وتسليمها لهما.