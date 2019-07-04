أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة أشرف محمود، اليوم، ورشة العمل الرئيسية لتدريب الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي الملتحقين بالصف الأول الثانوي على منظومة التعليم الجديدة "التابلت".

جرى تنظيم فعاليات الورشة الرئيسية بمدرسة بنها التجارية المتقدمة برعاية الدكتور طارق شوقي، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وإشراف وتوجيهات طه عجلان وكيل وزارة التعليم.

يذكر أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، أطلقت مشروع تدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي الملتحقين بالصف الأول الثانوي على التابلت.