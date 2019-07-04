أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بتكليف كلٍ من أمل حسن عبده من العاملين على الدرجة الأولى التخصصية – الهندسة برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، للعمل كمدير للإدارة الهندسية بالمركز.

كما كلف أيمن سعيد هلال محمد من العاملين على الدرجة الثالثة تخصصية هندسة - بمركز ومدينة ديرب نجم، بالقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بقرموط صهبره، وإيناس محمد محمد السيد من العاملين على الدرجة الثالثة تخصصية هندسة – مركز ديرب نجم القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بصافور.

كما قرر المحافظ نقل عبد الناصر محمد علي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى الفنية هندسة مساعدة، للعمل بالوحدة المحلية القروية ببهنيا، بعيداً عن الإدارات والأقسام الهندسية.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمره لأداء العاملين بالإدارات الهندسية بمركز ومدينة ديرب نجم والوحدات المحلية القروية التابعة لها، لتقييم العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.