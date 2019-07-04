انطلقت حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمواصلة تنفيذ الإزالات بمنطقة المدابغ بحي مصر القديمة تحت إشراف حكمدار العاصمة ومشاركة نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ومساعد الفرقة ومدير شرطة المرافق لقطاع الجنوب، ورئيس حي مصر القديمة ومسؤولي الحي.

وأكد اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ، أنه تم استخدام 15 حفارا و100 عامل و3 لودر في حملة إزالة المدابغ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تلك الإزالات في الفترة المحددة لإخلاء منطقة المدابغ تمهيدا لتطويرها.