قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جرى توقيع الكشف الطبي وفحص 5000 سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "دعم صحة المرأة" بمدن وقرى المحافظة.

ووجه المحافظ، بتذليل العقبات التي تواجه السيدات وتعوق إقبالهن لإجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة، ومتابعة توافد المواطنات السيدات على أماكن الفحص بالوحدات الصحية، مؤكدًا أن الفحص مجاني بالرقم القومي فقط، وأن فريق العمل سيدات بداية من الطبيبة وحتى التمريض، والفحوصات ذات خصوصية وسرية تامة.

وتفقد الدكتور يسري ييومي وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور مصطفى عبد المعطي منسق الحملة، أعمال المبادرة بزاوية غزال بمركز دمنهور التي شهدت إقبالاً كثيفاً، حيث بدأت الأعداد تتزايد نظراً لزيادة وعي المواطنات وحرصهن على الإقبال.