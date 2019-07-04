عايم ببحر العزلة شايف الوشوش ألوان.. محمود ينحت الشيزوفرنيا على تابوت

شخص واحد تتشعب منه وجوه عدة تؤدي إلى نتيجة واحدة، لفرد مُنكس الرأس يضم نفسه معطيًا ظهره للعالم ومنعزل في عالم خاص تسوده الظلمة، الحالة التي يؤول إليها الشخص الذي يعاني أحد أعراض "الشيزوفرنيا"، وهي العزلة، ترجمها طالب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا في مشروع متكامل للتخرج.

البحث عن فكرة لم يتناولها النحاتين في مصر، كانت البوصلة التي قادت محمد سيد في الوصول إلى فكرة مشروع تخرجه، حتى ارتضى التعبير عن انفصام الشخصية، لكنه عدل عن المعنى العام للتعبير عن عرض من أعراضها وهو "العزلة"، فرسم المشروع في "اسكتش" ثم بدأ الشغل عليه نحتًا في المرحلة التالية مستعينًا بملاحظات أساتذة القسم.

لكل مشاهد للعمل الجمالي أفكاره الخاصة التي تطارده، وليست بالضرورة تتسق مع منفذ العمل، إلا أنّ قراءة طالب فنون جميلة حسب حديثه لـ"الوطن" لعمله النحتي، تبدأ من الشمال إلى اليمين، بادئًا بشخص يعاني من الانغلاق التام منزوٍ على نفسه ضامًّا لجسده وتتشعب منه خطوط تخرج منها وجوه متعددة، تمر على الشخص نفسه في وضعية مختلفة، إذ يظهر جالسا داخل تابوت لا يبرحه، حتى يطل على الآخرين منكس الرأس وموضوع على مقدمة رأسه قناعا مبتسما، ذلك الذي يواجه به الجميع في حياته العامة بعيدًا عن الصراع الدائر بداخله ويزيده انغلاقًا.

عبارة مكتوبة بطريقة عشوائية أعلى الشخص المنعزل، قصد "سيد" أن تُتكتب بتلك الطريقة تعبيرًا عن تشوشه حتى في أفكاره وتنص العبارة على معنى أنّ "أكثر لحظات الوحدة لما بتشوف حياتك كلها بتقع على أجزاء".

10 ساعات 18 يومًا، المدة التي استغرقها طالب فنون جميلة المنيا لإنجاز مشروع تخرجه، الذي كان ملتزما بتسليمه في مدة أقصاها شهر واحد، مستخدمًا الطين فقط في جداريته، إذ لم يسعفه الوقت لاستخدام خامات أخرى، ليرى في النهاية أنّ الطين عبّر عما يجيش بصدور المرضى النفسيين دون الحاجة لاستخدام خامات أخرى.