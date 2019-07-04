أقدم المتهم بقتل زوجتة العرفية لشكه في سلوكها بالقليوبية، على تمثيل جريمته أمام أسامة علي وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، حيث مثّل المتهم جريمته بمكان الواقعة بكورنيش مدينة القناطر الخيرية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ من المستشفى بوصول "ف. ا. س" 30 عاما، ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي ويدعى "ح. ص"، عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية وشكه في سلوكها.

كما كشفت التحريات، أن المتهم شاهد المجني عليها بصحبة أحد الرجال بكورنيش القناطر، فطعنها بسكين وعقب ارتكاب جريمته حمل المجني عليها داخل توك توك وذهب بها لمنزلها وألقاها داخل المنزل وفر هاربا وعندما علم الأهالي بالواقعة اصطحبوها للمستشفى، وخلال محاولة إسعافها لقيت مصرعها.

جرى التحفظ على الجثة لعرضها على الطب الشرعي، وجرى ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.