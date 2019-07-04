أبدى الإعلامي عمرو عبد الحميد، سعادته البالغة وفخره بتفوق مصر على تركيا وإسرائيل ضمن أكبر 10 جيوش في العالم من حيث عدد الطائرات الهجومية.

وأشار "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إلى أنه في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية والإقليم، لا بد أن تُظهر مصر قوتها، وتوضح أن لديها الرادع القوي إذا ما تعرض الأمن القومي لخطر ما.

وشدد على أن امتلاك قوة الردع، لم يعد مُجرد ترف أو رفاهية، بل هو ضرورة، في ظل الأوضاع الصعبة والخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأكد أن مصر والسعودية تعدان من أكبر الجيوش في العالم امتلاكا للطائرات الهجومية.

وقال عمرو عبد الحميد، إن مصر احتلت المركز الثامن عالميًا، بينما جاءت السعودية في المركز التاسع.

وأوضح أن هذا النوع من الطائرات يُستخدم لدعم التشكيلات والقوات البرية على الأرض، وهي تستخدم بفاعلية في العمليات الهجومية، لتدمير معدات العدو سواء البرية منها أو البحرية.