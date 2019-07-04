قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة والمسؤول عن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي، إن الإقبال يزداد يوميا على مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc": "اليوم الأول حضر 8 آلاف مواطنة، والثاني 21 ألف، والثالث 28 ألف، واليوم بلغ عددهن 32 ألف، وهذا مؤشر إن الإقبال يزداد يوميا مع انتشار التوعية ومعرفة المواطنين بالموضوع".

وتابع أن أعلى المحافظات إقبالا على الفحص هي القليوبية يليها البحيرة يليها الإسكندرية يليها أسيوط: "داخلين في 90 ألف سيدة تم فحصها خلال الفترة اللي فاتت، أعلى الفئات العمرية كانت من 26 سنة لـ 35 سنة والفئة من 36 سنة لـ 45 سنة".

واستطرد: "الفحص يجري على أكثر من مرحلة، وتبدأ بطبيبة تجري فحصا إكلينيكيا على المواطنة لتحديد وجود اشتباه من عدمه، وفي حالة الاشتباه يتم تحويلها وفحصها من طبيب أورام، وطلب عينة في حالة الاشتباه في الحالة".

وأوضح أنه لا يستطيع أن يحدد نسبة الإصابة إلا من مراكز العلاج: "المؤشرات المتاحة حاليا هي مؤشرات الإحالة، حيث تم تحويل 6 آلاف مواطنة للتأكد من الإصابة وإجراء فحوصات أكثر".

وأكد على أن العلاج مجاني والتحاليل مجانية في حالة الإصابة بالسرطان سواء كان العلاج إشعاعي أو كيماوي.

وانطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، يوم 1 يوليو الجاري، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 9 محافظات وهي: "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، وأسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.