أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجمالي عدد المفحوصات في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، بلغ 89 ألفًا و287 امرأة منذ انطلاق المبادرة يوم 1 يوليو الجاري، حتى ظهر اليوم، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 9 محافظات وهي "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، وأسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية شهد إقبالا كثيفا من المترددات، حيث تم فحص 30 ألفًا و877 امرأة في اليوم الرابع للمبادرة ضمن إجمالي ما تم فحصهم.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، فضلًا عن دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأكد أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس، وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتغطي محافظات "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء والبحر الأحمر"، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة، وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطي محافظات "الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا، والوادي الجديد".

وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحًا أن إجمالي عدد الفرق الطبية في المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقًا ويشمل كل فريق ٤ أفراد يتمثل في 2 تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، كما تم تحديد 1023 منشأة صحية للمشاركة بالمبادرة في محافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بأماكن المسح، أشار مجاهد إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة من هـنــــا، والذي يتضمن معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي.

وأوضح متحدث الصحة، أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.