نظمت ماجدة صقر، عضو رابطة إنقاذ الآثار المصرية، وقفة احتجاجية أمام صالة مزادات كريستيز في لندن، حيث يباع رأس تمثال توت عنخ آمون، شارك فيها مصريين وأجانب، قائلة: "الناس أول ما عرفوا تمثال توت عنخ آمون يُباع بالمزاد في داخل القاعة اتضايقوا".

وأعربت "صقر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، عن أسفها الشديد بعد بيع رأس التمثال، قبل قليل، بـ4 ملايين جنيه إسترليني، مؤكدة أن بعض البريطانيين شاركوا معها في الوقفة الاحتجاجية، كونهم يؤمنون أن مثل هذه القطع الأثرية مّلك للبشرية جميعا وليس لشخص معين.

وعن وقفتها الاحتجاجية، قالت إنها عبرت عن رأيها فقط دون الإساءة لأحد، مضيفة: "منقدرش نعمل حاجة لأن دار المزادات من الأكبر في العالم، وقالوا هناك إن الرأس كانت مملوكة لشخص اشتراها من آخر، وهناك أوراق موثقة بأن هذه الرأس بيعت لأربع أشخاص قبل أن تصل للمزادات، ولم يُبلغ عنها أي جهة قبل ذلك".

كانت وزارتا الخارجية والآثار أكدتا أن المزاد الذي أقيم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمرا يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصري حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.