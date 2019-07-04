أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق 2019/2020، بدءً من اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية "بنين وبنات"، والفنون الجميلة والتربية النوعية، وتسجيل الرغبات بمعامل الكليات المزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكد عبدالنبي في حوار خاص لـ"الوطن"، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على زيادة رسوم اختبارات القدرات إلى 400 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا العام الماضي، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت خطة شاملة لصيانة جميع منشآتها خلال الإجازة الصيفية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية وميكنة جميع خدماتها، وإدخال عنصر التحديث والتطوير فى عدد كبير من وظائفها.. وإليكم نص الحوار:

ما هي أبرز الاستعدادات الخاصة بتنسيق 2019 - 2020؟

انتهينا من جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق العام الدراسى الجديد، سواء كان لأداء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية النوعية والتربية الفنية والتربية الرياضية والفنون الجميلة بشقَّيها "الفنون والعمارة"، بماكينات التصحيح الإلكتروني وصيانة المعامل والقاعات وتدريب الموظفين والمختصين للتعامل بكل سهولة ويُسر مع الطلاب، وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات بعد ظهور النتائج.

وتحديد موعد بدء التسجيل لطلاب المراحل، وذلك بتجهيز معامل كليات "الآداب والحاسبات والمعلومات والمعمل الرئيسي بالجامعة"، فضلًا عن معامل المدن الجامعية بمنطقتى الإخصاص، وتخصيص عدد من معامل تسجيل الرغبات لطلاب متحدي الإعاقة "ذوي القدرات الخاصة"، وعدد من المؤهلين والمدربين.

وهل هناك برامج أو كليات جديدة ستبدأ بها الدراسة العام الدراسي المقبل؟

لا توجد حتى الآن، وآخر البرامج التي بدأت "البتروكيماويات" في كلية الهندسة.

ماذا عن نتائج امتحانات الكليات هذا العام؟

تم إعلان نتائج عدد من الأقسام والفرق بالكثير من الكليات، وجارِ حاليًا الانتهاء من تصحيح ورصد النتائج التي لم تعلن، على أن يتم الانتهاء من باقي النتائج منتصف يوليو الجاري، كأقصى موعد لظهورها.

وماذا عن مركز الجامعة في التصنيفات العالمية؟

الجامعة ضمن أفضل الجامعات العالمية التي يرجع تاريخ إنشائها إلى أقل من 50 عامًا- وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني- واحتلت المركز الـ301 مكرر طبقًا للتصنيف لعام 2019، كما احتفظت بمكانها ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم في مجال العلوم الصيدلية بتصنيف شنجهاي العريق للجامعات المتميزة.

وما هي خطة الجامعة للأنشطة الطلابية وخدمة وتنمية المجتمع في الصيف هذا العام؟

تم اعتماد خطة أنشطة متكاملة لجميع الطلاب والقطاعات في كافة الأنشطة، تعتمد على صقل مهارات ومعارف الطلاب بشتى المعلومات، كما أننا وضعنا خطة شاملة لصيانة جميع منشآت الجامعة تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية التي تعتمد على ميكنة جميع خدماتها، تماشيًا مع رؤية الدولة ضمن خطتها للتنمية المستدامة 2030.

كما وضعنا خطة كبيرة للمساهمة والمشاركة في تنمية وخدمة المجتمع المنياوي خلال الإجازة الصيفية، بإرسال عدد كبير من القوافل الطبية والغذائية للقرى الأكثر احتياجاً، فضلاً عن فتح باب التدريب الصيفي بكليات الجامعة للراغبين من طلاب المؤهلات المتوسطة وغيرها ضمن مبادرة "صنايعية مصر"، التي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة العمالة، تأكيدًا لدورنا الخدمي، وإبراز دور القطاع الذي يقع على عاتقه حل مشكلات المجتمع والإسهام في عملية التنمية، وذلك لما تمتلكه من مقومات بشرية وعلمية متخصصة في جميع المجالات.

كما أن من ضمن خطط الجامعة، إرسال قافلة متكاملة لقرية ههيا التابعة لبندر المنيا، بالتعاون مع المحافظة "طبية وبيطرية وغذائية"، لمدة شهر كامل بما أنها إحدى القرى الأشد احتياجًا للخدمات والرعاية الصحية والوعي المجتمعي.