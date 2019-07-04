أكدت كثير من وسائل الإعلام، مساء اليوم، أن حركة الملاحة الجوية في السعودية لم تتضرر بعد استهداف مطار جازان جنوب المملكة بمقذوف لميليشيات الحوثي، مؤكدة انتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة، وذلك حسبما نقلت فضائية "الحدث" منذ قليل.