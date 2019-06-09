استهدفت ميلشيات الحوثيين في اليمن، مواقع مقاتلات مطار جازان السعودي، بطائرات مسيرة من طراز "قاصف-2K"، كما استهدفت محطات الطائرات دون طيار، وذلك حسب ما أفادت"روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.