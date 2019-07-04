لقي تاجر مصرعه، وأصيب نجله اليوم، في تصادم سيارتي نقل على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بدائرة مركز إيتاي البارود في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الزراعي السريع، وتبين مصرع علي عطية العباسي، 52 سنة، تاجر ومقيم بالغربية، وإصابة نجله أيمن عطية العباسي 27 سنة، مقيم بالغريبة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إيتاي البارود، وحرر المحضر اللازم.