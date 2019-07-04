قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله الشعب الأمريكي بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الموافق الرابع من يوليو.

كما شهد الاتصال استعراض عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".

السيسي وترامب يبحثان الوضع في ليبيا والسودان

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الأمريكي أكد على أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.

وأضاف بسام راضي أن الاتصال تناول كذلك عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.