كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن أن الفنان يحيى الفخراني هو من علمها أساسيات التمثيل.

وأضافت عبدالغفور، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر "نجوم إف إم"، أنها لم تدرس بمعهد السينما أو معهد الفنون المسرحية، ولم تدرس التمثيل بشكل نظامي، لأنها تخرجت في الجامعة وتزوجت مباشرة، لكن مسرحية الملك لير التي كانت تعرض في البداية على المسرح القومي علمتها التمثيل.

وأكدت: "كنت بتابع كل حركة للفنان يحيى الفخراني وكل تفاعل مع كل مشهد، ومراقبتي ليه هي اللي علمتني، واستمريت سنيتن ونص وبقيت مختلفة بعدها".

واستطردت أن المسرح أقرب للدرس الخصوصي، وعن دورها في مسلسل شيخ العرب همام مع الفخراني أيضًا أشارت إلى أن التجربة كانت ثرية للغاية.

وأشارت إلى أنها كانت تحلم بالتمثيل أمام الفنان أحمد زكي، والفنانة سعاد حسني، والزعيم عادل إمام، موضحة أنها عاشقة لمنى زكي على كل المستويات و"هي من الناس اللي خلتني عايزة أمثل وأبقى زيها".

وعن الدور الذي تحلم بأن تؤديه، لفتت إلى أنها تحلم بالاشتراك في عمل عن الإدمان، "عايزة أعمل حاجة مختلفة عن عالم الإدمان، وعاشرت ناس كتير تعرضوا للحالة والأزمة دي، عالم الإدمان غني جدا ومختلف وقايم على العاطفة والمشاعر في الأساس".